Pd | Cottarelli | “Non cambio gruppo parlamentare dopo vittoria di Schlein Piantedosi? Deve dimettersi ma non accadrà Almeno stia zitto”

"Piantedosi Deve smetterla di parlare. Ogni volta che parla, dice una cosa sbagliata. Sarebbe opportuno che si dimettesse, però immagino che questo non avverrà. Ma Almeno faccia un corso di comunicazione oppure stia zitto". Così, ai microfoni di Non Stop News (Rtl 102.5), il senatore del Pd Carlo Cottarelli si esprime sul ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, di cui la neo-segretaria dem Elly Schlein ha chiesto ieri pubblicamente le dimissioni. Inevitabile la domanda dei giornalisti della trasmissione radiofonica proprio sulla vittoria di Schlein alle primarie dem. "Sinceramente non pensavo che potesse farcela – risponde Cottarelli, che sosteneva Stefano Bonaccini – È stata molto brava nel gestire ...

