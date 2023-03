Pd: Calenda, 'solidarietà a Schlein, attacchi ignobili' (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Trovo le frasi razziste, i meme idioti e maleducati, il body shaming su Elly Schlein ignobili. A lei va tutta la solidarietà del #TerzoPolo". Lo scrive on un tweet Carlo Calenda, leader di Azione. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Trovo le frasi razziste, i meme idioti e maleducati, il body shaming su Elly. A lei va tutta ladel #TerzoPolo". Lo scrive on un tweet Carlo, leader di Azione.

