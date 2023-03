Pavia: ucciso e dato alle fiamme, dopo i fratelli arrestati anche i genitori della ex (Di giovedì 2 marzo 2023) Milano, 2 mar. (Adnkronos) - dopo l'arresto dei due fratelli della ex compagna del 44enne egiziano ritrovato carbonizzato lo scorso 14 gennaio, questa mattina i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pavia hanno arrestato anche i genitori della donna. Da una sua passata relazione con la vittima, aveva avuto una figlia. E, secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio l'affidamento della bambina alla base dei fatti. Dalle indagini era emerso che l'esecuzione materiale dell'omicidio, avvenuto nella serata dell'11 gennaio scorso in un capannone industriale di Cassolnovo, dove il 44enne era stato colpito con almeno tre colpi di fucile da caccia calibro 12 e un colpo di pistola calibro 9, e successivamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Milano, 2 mar. (Adnkronos) -l'arresto dei dueex compagna del 44enne egiziano ritrovato carbonizzato lo scorso 14 gennaio, questa mattina i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale dihanno arrestatodonna. Da una sua passata relazione con la vittima, aveva avuto una figlia. E, secondo gli inquirenti, sarebbe stato proprio l'affidamentobambina alla base dei fatti. Dindagini era emerso che l'esecuzione materiale dell'omicidio, avvenuto nella serata dell'11 gennaio scorso in un capannone industriale di Cassolnovo, dove il 44enne era stato colpito con almeno tre colpi di fucile da caccia calibro 12 e un colpo di pistola calibro 9, e successivamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Pavia: ucciso e dato alle fiamme, dopo i fratelli arrestati anche i genitori della ex - - BrunaGea1 : @fuoridalcorotv @BelpietroTweet Andrea Rocchelli,ucciso da cecchini ucraini perché denunciò i crimini commessi dai… - BrunaGea1 : @Controcorrentv Un anno? Mi sa che sono 9 anni. Andrea Rocchelli,morto in Donbass ucciso da cecchini ucraini,perché… - lacittanews : Mohamed Ibrahim Mansour è stato ucciso a 44 anni a Cassolnovo, in provincia di Pavia. Il suo corpo è stato bruciat… - AleRepossi : #Ucciso in #piazza a #Voghera, rinviata al 13 marzo l’udienza preliminare in Tribunale a #Pavia. Imputato l'ex asse… -