Paventi | «Inter | non sfruttato il calendario! Tanti punti persi | anno scorso…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 2 marzo 2023) Andrea, in collegamento su Sky Sport, ha parlato dell’impegnata sabato sera contro il Lecce. Il giornalista si esprime sul momento della squadra nerazzurra IMPORTANTE – Queste le parole di: «L’non haa pieno il calendario. L’scorso è successa la stessa cosa con i 7in 7 partite. Quest’non è mai stata veramente in corsa per lo scudetto, ma icon le piccole hreso ingarbugliata la corsa ad un posto in Champions League».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...