Pattinaggio artistico, Matteo Rizzo: "Ai Mondiali senza fare calcoli. L'Italia può far bene nel Team Event" (Di giovedì 2 marzo 2023) La voglia di continuare a crescere. Matteo Rizzo è animato da questo spirito e sul ghiaccio cerca sempre di conciliare aggressività e leggiadria per portare a un sintesi prossima alla perfezione. Reduce dall'argento negli ultimi Europei di Pattinaggio artistico a Espoo, in Finlandia, l'azzurro ha voglia di migliorare ulteriormente nel proprio programma, pensando soprattutto ai Mondiali di scena in Giappone a fine marzo. Ospite di una nuova puntata di Figure2U, rubrica di approfondimento dedicata al Pattinaggio di figura in onda su Sport2U, in collaborazione con OA Sport, condotta da Francesca Cazzaniga, l'azzurro ha approfondito questi argomenti, parlando anche di quanto accaduto a Tilburg (Paesi Bassi), sede della Challenge Cup 2023, dove Matteo ha chiuso in terza ...

