Patrimoni e camorra a Varcaturo | sequestro di immobili per un milione di euro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliToday : #Cronaca Patrimoni e camorra, sequestro immobili per un milione di euro -

Quanto i grandi, chieda a qualcuno che ne capisce: saprà che i grandiitaliani ...demenziale politica legislativa in materia di sfratti e di occupazioni abusive (regno di, ...... dobbiamo togliere ossigeno alle mafie colpendo iilleciti che hanno accumulato in tutto ... Poi Renato Cinquegranella, esponente dellasparito dal 2002, e Pasquale Bonavota, '...... l'oppressione della. L'abitazione sarà rasa al suolo. Eliminare i simboli, come la casa ... non solo rappresenta uno strumento per aggredire iillecitamente accumulati, ma assume ...

Patrimoni e camorra, sequestro immobili per un milione di euro NapoliToday

Decreto di Sequestro, emesso dal Tribunale di Napoli, di cinque appartamenti situati a Varcaturo, per un valore complessivo, stimato in € 1.000.000 di euro circa. Le attività, condotte dal Nucleo Inve ...Oltre 50 milioni di euro. Questo il valore dei beni sequestrati ai fratelli Giovanni e Michele Fontana, imprenditori di Villa Literno nel settore del trasporto merci su strada e della gestione ...