Patente digitale sullo smartphone, nuove regole nell'Unione europea (Di giovedì 2 marzo 2023) La Commissione europea vuole introdurre la Patente di guida digitale valida in tutta l'Unione. Si prevede che dai 17 anni si possa far pratica di guida su auto e camion se accompagnati. I giovani che passeranno l'esame potranno mettersi al volante dal compimento dei 18 anni. Nel progetto dell'esecutivo di Bruxelles ci sarà spazio per una maggiore formazione in tema di sicurezza stradale. I test d'esame per la Patente conterrano più di adesso quesiti sulla sicurezza di pedoni, ciclisti, scooter e bici elettriche. L'Unione europea sarà la prima area del mondo con una licenza digitale che funziona oltre confine. Foto Twitter @Transport EUPatente dal portafogli al telefono Allo scopo di rendere efficace in tutta l'Ue la sospensione della Patente in caso di ...

