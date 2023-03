Passo indietro su Alvin a L’isola: i nomi dei naufraghi dati per certi (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo le immense polemiche che parlavano di un duro litigio tra Alvin ed Ilary Blasi, pare che le cose siano cambiate. Le indiscrezioni parlavano di un rapporto praticamente irrecuperabile e che, per questo, Alvin non sarebbe stato l’inviato della nuova edizione de L’isola dei famosi. Dobbiamo fare, invece, un Passo indietro. Tv Blog spiega, al contrario, che Alvin ci sarà eccome. Come sempre, sarà l’inviato in Honduras. In studio con Ilary, nel ruolo di opinionisti ci saranno la confermata Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Ma andiamo a scoprire i nomi dei concorrenti che sembrano quasi certi, ne sono spuntati pure di nuovi. I concorrenti quasi certi per la nuova edizione de L’isola dei famosi Tra i concorrenti che ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo le immense polemiche che parlavano di un duro litigio traed Ilary Blasi, pare che le cose siano cambiate. Le indiscrezioni parlavano di un rapporto praticamente irrecuperabile e che, per questo,non sarebbe stato l’inviato della nuova edizione dedei famosi. Dobbiamo fare, invece, un. Tv Blog spiega, al contrario, checi sarà eccome. Come sempre, sarà l’inviato in Honduras. In studio con Ilary, nel ruolo di opinionisti ci saranno la confermata Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Ma andiamo a scoprire idei concorrenti che sembrano quasi, ne sono spuntati pure di nuovi. I concorrenti quasiper la nuova edizione dedei famosi Tra i concorrenti che ...

