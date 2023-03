(Di giovedì 2 marzo 2023) Roma – Un piano straordinario per affrontare il problema passaporti in. “Con riferimento alla nota situazione riportata da diversi organi di informazione, riguardante la perdurante e sempre crescente richiesta di passaporti da parte dei cittadini, si rappresenta che le Questure hanno messo in campo un poderoso sforzo organizzativo finalizzato alla soddisfazione delle istanze ricevute'”, ha comunicato ladi Stato. ”Il piano straordinario attivato dagli Uffici, con l’aggregazione di personale, l’organizzazione di task force dedicate, rispettivamente, all’acquisizione delle istanze e alla loro lavorazione, l’ampliamento dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, gli open day nelle giornate di sabato e domenica, che hanno consentito l’acquisizione delle istanze connotate da urgenza in modalità alternative all’agenda on line, l’avvio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Passaporto in ritardo, la Polizia: “Problemi risolti: nel 2023 ne emetteremo 2,5 milioni” - angelo_perfetti : Passaporto in ritardo, la Polizia: “Problemi risolti: nel 2023 ne emetteremo 2,5 milioni” - laurazanoncelli : RT @robykkk: Quasi due mesi per un passaporto, che paese siamo? - robykkk : Quasi due mesi per un passaporto, che paese siamo? - andreabytoto : @GlOVANNlGIOIA @GoalItalia Ah quindi neghi l'esistenza di 1) intercettazioni relative a calciopoli con Facchetti ch… -

Perde la Terza Via blairiana (con qualche decennio di) carrierista e con il pallino ... come ci induce a pensare il fatto che in campagna elettorale Elly Schlein, dal triploitaliano,...... perde la Terza Via blairiana (con qualche decennio di) carrierista e con il pallino ... come ci induce a pensare il fatto che in campagna elettorale Elly Schlein, dal triploitaliano,...... al padre che non ha obiettato a quella scelta, l'ha aiutato a falsificare sulla data ... il rifiuto "di troppe idee nuove che si rivelarono vecchie, molti libri che inscoprimmo ...

Tempi di rilascio del passaporto, ancora ritardi. Governo: “Ci stiamo muovendo” Sky Tg24

– Entro i primi giorni della prossima settimana potremmo forse sapere la versione di Michael Alessandrini sull’omicidio. Il suo legale di fiducia, Salvatore Asole, ha inoltrato alla procura (che gli c ...La corsa al passaporto anche a Modena non si arresta ... Butelli fa presente come ad incidere sulle liste di attesa sia anche il ritardo nella consegna dei passaporti da parte del Poligrafico dello ...