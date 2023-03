Passaporti, questura di Firenze: 7 giorni per il rilascio. Ne sono stati emessi 8mila dall’inizio del 2023 (Di giovedì 2 marzo 2023) Ad oggi, 2 marzo 2023, la media dei Passaporti rilasciati ogni mese si attesta intorno ai 4000 documenti e i tempi per la lavorazione delle pratiche a febbraio si sono più o meno stabilizzati intorno ai 7 giorni lavorativi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 2 marzo 2023) Ad oggi, 2 marzo, la media deirilasciati ogni mese si attesta intorno ai 4000 documenti e i tempi per la lavorazione delle pratiche a febbraio sipiù o meno stabilizzati intorno ai 7lavorativi L'articolo proviene daPost.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wolfbetter1 : RT @AleMenini87: La questura di Verona che mi dice che ci sono problemi ad accedere al loro portale per i passaporti usando Chrome e Safari… - AleMenini87 : La questura di Verona che mi dice che ci sono problemi ad accedere al loro portale per i passaporti usando Chrome e… - Latina_Oggi : Passaporti, la questura di Latina ha programmato altri open day Il portale sarà aperto a 120 prenotazioni per l’Uf… - Nonna_Mels : Tornassi indietro, col cavolo che studio per diventare infermiera, voglio diventare una poliziotta che sta agli uff… - Aprilia_News : #PASSAPORTI, LA QUESTURA PROGRAMMA DUE NUOVI 'OPEN DAY' -