Parte il “Mare Fuori tour”: dove visitare tutte le location della serie (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ partita la caccia alle location di “Mare Fuori”. Il successo della serie televisiva in onda su Rai e Netflix ha reso popolari tanti luoghi di Napoli e ha innescato nei telespettatori la tour-mania tra le strade e i paesaggi della regione che compaiono nelle scene della fiction. Parte il “Mare Fuori tour”: dove si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 2 marzo 2023) E’ partita la caccia alledi “”. Il successotelevisiva in onda su Rai e Netflix ha reso popolari tanti luoghi di Napoli e ha innescato nei telespettatori la-mania tra le strade e i paesaggiregione che compaiono nelle scenefiction.il “”:si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il presidente della Regione Calabria Occhiuto (Forza Italia) alla Stampa: «Se uno è davvero disperato parte senza p… - mentecritica : Si possono avere molte posizioni sul fenomeno dell'immigrazione. Alcune più possibiliste, altre esplicitamente cont… - vcomevals_ : RT @aidalaverdadera: Quando parte domani in mare fuori c’è chi è così e chi mente - mimkadin : RT @PaoloBorg: C'è un filo rosso che collega la trasformazione di operazioni di soccorso in mare in operazioni di controllo confini e che h… - francornldi : RT @rami_piu_smocci: Riflettendo bene la frase di #Piantedosi era troppo stupida anche per #Piantedosi . D'altra parte conosciamo bene le… -