Parlamento irrilevante

In attesa della riforma istituzionale, in Italia il monocameralismo esiste già, con una Camera che esamina un testo e l'altra che spesso si limita a vidimare. E deputati e senatori pronti a ripartire fin da metà settimana. C'era una volta la navetta, che trasportava le leggi dalla Camera al Senato e viceversa in un continuo andirivieni. Spesso vanificando l'iter dei provvedimenti. Un antico problema del meccanismo parlamentare italiano, legato alla guerriglia tra forze politiche, che riporta la memoria alla Prima Repubblica. Ma con gli anni si è fermato a colpi di decretazione d'urgenza e questioni di fiducia poste dai governi, indipendentemente dal colore politico o dalla propria natura, tecnica o politica. Una riforma costituzionale attuata nella pratica quotidiana: l'italico bicameralismo perfetto ha ceduto il passo al monocameralismo di fatto, all'evidenza che una Camera esamina e ...

