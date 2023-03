Parkinson | l’utilità dell’esercizio nella gestione dei sintomi

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il morbo diè una condizione neurodegenerativa che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Sebbene non esista ancora una cura per la malattia, gli esperti ritengono che gli interventi terapeutici e i cambiamenti allo stile di vita possano aiutare a gestirla. Uno di questi cambiamenti è l’esercizio fisico, che potrebbe avere un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Demenza: camminate ed esercizio fisico possono aiutare a proteggere la salute cerebrale CRISPR: dibattito sulla correzione del genoma umano Psoriasi: trattamenti più affidabili per i pazienti Covid nelle scuole: ecco perché le scuole sarebbero sicure Migliorare il sonno aiuta con il peso forma Scopri i Rischi dell’Ipertensione Arteriosa con il consumo di caffè – Comprendi come prevenirla