Papa, la Chiesa non può nascondere la tragedia degli abusi (Di giovedì 2 marzo 2023) "La Chiesa non può cercare di nascondere la tragedia degli abusi, di qualunque tipo siano". Lo dice il Papa nel video con l'intenzione di preghiera per il mese di marzo diffusa attraverso la Rete ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) "Lanon può cercare dila, di qualunque tipo siano". Lo dice ilnel video con l'intenzione di preghiera per il mese di marzo diffusa attraverso la Rete ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Il #Papa: nella Chiesa tutto va conformato alle esigenze dell’annuncio del Vangelo; non alle opinioni dei conservat… - maina_enrica : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco chiede azioni concrete per riparare agli orrori subiti dalle vittime di #abusi. In particolare a quanti… - WCristoRex : RT @silerenonpossum: Il Cardinale Ghirlanda non ha capito che il Papa non è 'il fulmine che scende sulla terra e risolve tutto'. Questo, fo… - vaticannews_it : #PapaFrancesco chiede azioni concrete per riparare agli orrori subiti dalle vittime di #abusi. In particolare a qua… - iconanews : Papa, la Chiesa non può nascondere la tragedia degli abusi -