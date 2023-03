Papa “La Chiesa non può nascondere la tragedia degli abusi” (Di giovedì 2 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Chiedere perdono è necessario, ma non basta”. Lo afferma Papa Francesco in merito agli abusi da parte di membri della comunità ecclesiale, invocando “azioni concrete, per riparare agli orrori” ed evitare che si ripetano. “La Chiesa non può cercare di nascondere la tragedia degli abusi, di qualunque tipo siano”, spiega il Pontefice nel video diffuso attraverso la Rete Mondiale di Preghiera.“E' la Chiesa che deve offrire spazi sicuri per ascoltare le vittime, accompagnarle psicologicamente e proteggerle. Di fronte agli abusi, specialmente quelli commessi da membri della Chiesa non basta chiedere perdono. Chiedere perdono è una cosa buona nei confronti delle vittime, ma sono loro che devono stare ‘al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Chiedere perdono è necessario, ma non basta”. Lo affermaFrancesco in merito aglida parte di membri della comunità ecclesiale, invocando “azioni concrete, per riparare agli orrori” ed evitare che si ripetano. “Lanon può cercare dila, di qualunque tipo siano”, spiega il Pontefice nel video diffuso attraverso la Rete Mondiale di Preghiera.“E' lache deve offrire spazi sicuri per ascoltare le vittime, accompagnarle psicologicamente e proteggerle. Di fronte agli, specialmente quelli commessi da membri dellanon basta chiedere perdono. Chiedere perdono è una cosa buona nei confronti delle vittime, ma sono loro che devono stare ‘al ...

