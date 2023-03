Papa: «La Chiesa non può nascondere la tragedia degli abusi» (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel video pubblicato oggi nel quale il Papa torna sul tema della pedofilia nella Chiesa e invita a pregare per le "Vittime di abusi" per il mese di marzo, diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa, Francesco auspica che: «Preghiamo per quanti soffrono a causa del male ricevuto da parte di membri della comunità ecclesiale perché trovino nella Chiesa stessa una risposta concreta al loro dolore e alle loro sofferenze. La Chiesa non può cercare di nascondere la tragedia degli abusi, di qualunque tipo siano». «Chiedere perdono - continua Papa Francesco - è una cosa buona nei confronti delle vittime, ma sono loro che devono stare 'al centro' di tutto. Il loro dolore e i loro danni ... Leggi su panorama (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel video pubblicato oggi nel quale iltorna sul tema della pedofilia nellae invita a pregare per le "Vittime di" per il mese di marzo, diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del, Francesco auspica che: «Preghiamo per quanti soffrono a causa del male ricevuto da parte di membri della comunità ecclesiale perché trovino nellastessa una risposta concreta al loro dolore e alle loro sofferenze. Lanon può cercare dila, di qualunque tipo siano». «Chiedere perdono - continuaFrancesco - è una cosa buona nei confronti delle vittime, ma sono loro che devono stare 'al centro' di tutto. Il loro dolore e i loro danni ...

