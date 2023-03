Papa Francesco, svolta in Vaticano: niente più case gratis a prelati e dirigenti (Di giovedì 2 marzo 2023) svolta in Vaticano, dove Papa Bergoglio è pronto a chiudere l’era degli affitti gratis per cardinali e dirigenti di vario tipo. Il Papa starebbe infatti per varare un documento nel quale saranno eliminati i privilegi immobiliari per cardinali, dirigenti presidenti, segretari, sottosegretari, dirigenti. Si tratta di anticipazioni dal sito messainlatino.it. La decisione Secondo quanto riferisce il sito, la decisione di Papa Francesco è arrivata lo scorso 13 febbraio, al termine di un’udienza con Caballero Ledo, il nuovo Prefetto della Segreteria per l’Economia, “per far fronte agli impegni crescenti che la Santa Sede sta affrontando per l’adempimento al servizio della Chiesa Universale e ai bisognosi, chiede di destinare ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 2 marzo 2023)in, doveBergoglio è pronto a chiudere l’era degli affittiper cardinali edi vario tipo. Ilstarebbe infatti per varare un documento nel quale saranno eliminati i privilegi immobiliari per cardinali,presidenti, segretari, sottosegretari,. Si tratta di anticipazioni dal sito messainlatino.it. La decisione Secondo quanto riferisce il sito, la decisione diè arrivata lo scorso 13 febbraio, al termine di un’udienza con Caballero Ledo, il nuovo Prefetto della Segreteria per l’Economia, “per far fronte agli impegni crescenti che la Santa Sede sta affrontando per l’adempimento al servizio della Chiesa Universale e ai bisognosi, chiede di destinare ...

