Papa Francesco: «Basta affitti gratis o scontati ai cardinali» (Di giovedì 2 marzo 2023) Lo ha disposto il Pontefice con un «rescriptum», spiegando che il provvedimento serve «per far fronte agli impegni crescenti che la Santa Sede sta affrontando per i bisognosi» Leggi su vanityfair (Di giovedì 2 marzo 2023) Lo ha disposto il Pontefice con un «rescriptum», spiegando che il provvedimento serve «per far fronte agli impegni crescenti che la Santa Sede sta affrontando per i bisognosi»

