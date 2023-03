Papa Francesco: anche i cardinali dovranno pagare l’affitto degli immobili (Di giovedì 2 marzo 2023) Cade in Vaticano un altro privilegio. Papa Francesco ha deciso che da ora in poi tutti i cardinali e i capi della Curia romana dovranno pagare l’affitto di casa dalle proprie tasche e non saranno ammessi... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 2 marzo 2023) Cade in Vaticano un altro privilegio.ha deciso che da ora in poi tutti ie i capi della Curia romanadi casa dalle proprie tasche e non saranno ammessi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AGisotti : Penso a tanti padri, tante madri, che scappano dalle guerre. Vorrei dire che per me sono degli eroi perché trovo in… - vaticannews_it : 'Cristo è il nostro futuro' è il motto del viaggio di #PapaFrancesco in Ungheria del 28-30 aprile 2023. La frase si… - MarcoFattorini : Oggi Papa Francesco ha baciato la bandiera ucraina regalatagli dalla madre di uno dei soldati che hanno difeso l’Az… - EuroTeuro : RT @paciolla_sabino: Suor Jeannine Gramick ha sostenuto che l’insegnamento cattolico che condanna gli atti omosessuali come 'intrinsecament… - imusumarra : FRATELLI TUTTI, lettura integrale della lettera Enciclica - Diciottesima puntata - Audiolibri - Vatican News -