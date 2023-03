Pallanuoto, Champions League: la Pro Recco cede la testa del gruppo A al Barceloneta (Di giovedì 2 marzo 2023) La Pro Recco perde contro il Barceloneta e cede la testa della classifica del girone A della Champione League di Pallanuoto proprio al club spagnolo. La squadra ligure, infatti, che condivideva la testa della graduatoria con gli avversari, è stata sconfitta in casa dagli spagnoli con il risultato di 9-8. “Complimenti ai nostri avversari hanno giocato meglio e vinto meritatamente la partita – il commento di Sandro Sukno dopo il match -. La Final 8 di Coppa Italia non è un alibi, perché comunque abbiamo lavorato bene e possiamo contare su un roster lungo. Questa sconfitta non cambia nulla, la stagione è ancora lunga: arriveremo al top quando servirà e rimaniamo noi i favori per la Champions”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) La Properde contro illadella classifica del girone A della Championediproprio al club spagnolo. La squadra ligure, infatti, che condivideva ladella graduatoria con gli avversari, è stata sconfitta in casa dagli spagnoli con il risultato di 9-8. “Complimenti ai nostri avversari hanno giocato meglio e vinto meritatamente la partita – il commento di Sandro Sukno dopo il match -. La Final 8 di Coppa Italia non è un alibi, perché comunque abbiamo lavorato bene e possiamo contare su un roster lungo. Questa sconfitta non cambia nulla, la stagione è ancora lunga: arriveremo al top quando servirà e rimaniamo noi i favori per la”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaFazio7 : RT @SkySport: ULTIM'ORA PALLANUOTO Len Champions League, Pro Recco-Barceloneta 8-9 Spagnoli in testa nel gruppo A #SkySport - genovatoday : Pallanuoto, la Pro Recco cade in Champions League contro il Barceloneta - zazoomblog : Pallanuoto Champions League 2023: Pro Recco-Barceloneta 8-9. Seconda sconfitta per i campioni in carica -… - SkySport : ULTIM'ORA PALLANUOTO Len Champions League, Pro Recco-Barceloneta 8-9 Spagnoli in testa nel gruppo A #SkySport - GiG128 : RT @SkySport: Dopo la vittoria di Brescia contro lo Spandau 04 Berlino, oggi la Pro Recco ospita il Barceloneta (ore 21.00, diretta su Sky… -