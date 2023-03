(Di giovedì 2 marzo 2023) Manca sempre meno a uno degli appuntamenti più importantistagione di. Il 9 marzo infatti la Nazionale italiana affronterà ail primo cruciale incontro con la Lettonia, crocevia per centrare la qualificazione ai Campionati Europei 2024. Un appuntamento attesissimo dal pubblico e dagli addetti ai lavori, speranzosi di poter vedere glitrionfare contro degli avversari ostici ma non impossibili da battere. Insomma, un big match che radunerà migliaia di spettatori al Pala Giovanni Paolo II, pronto a riempirsi per la grande occasione. E proprio sul rapporto tra lasi è concentrato questa mattina Pasquale, PreisdenteFIGH intervenuto nella conferenza stampa di presentazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiAbruzzo: #pallamano la #nazionale maschile giocherà a #Pescara il 9 marzo la partita contro la Lettonia valida per le qualificazi… - TgrRaiAbruzzo : #pallamano la #nazionale maschile giocherà a #Pescara il 9 marzo la partita contro la Lettonia valida per le qualif… - AnsaAbruzzo : Pallamano, a Pescara Italia-Lettonia per Germania 2024 -

Fondamentali i sacrifici di mamma Angela e papà Stefano, ex giocatore diarrivato anche ... ' Mio fratello è tutto per me - dice Edoardo in un'intervista sui canali del- , mi ha dato ...La Nazionale torna in Abruzzo e ritrova il Pala Giovanni Paolo II cinque mesi dopo il sold out della sfida contro i campioni olimpici della Francia" L'Italia dellaancora in Abruzzo e ancora a. Il prossimo giovedì 9 marzo, al Palasport Giovanni Paolo II e con inizio alle ore 16:00, la Nazionale maschile sfiderà la ...L'Italia dellaancora in Abruzzo e ancora a. Il prossimo giovedì 9 marzo, al Palasport Giovanni Paolo II e con inizio alle ore 16, la Nazionale maschile sfiderà la Lettonia nella terza giornata del ...

Pallamano: Pescara è pronta ad accogliere gli azzurri. Parla Loria: "La città al centro della programmazione" OA Sport

Pallamano. Il 9 marzo al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, l'Italia sfiderà la Lettonia per le qualificazioni ai Campionati Europei 2024 ...Con una vittoria contro la Giara, Strappini e compagni sarebbero qualificati per le finali play-off, mister Palazzi: «Vincere e divertirsi» Cingoli, 28 febbraio 2023 – La Macagi Cingoli torna in campo ...