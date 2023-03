Palermo, Corini: «Vogliamo rimanere attaccati al treno Playoff» (Di giovedì 2 marzo 2023) Palermo, le parole del tecnico Eugenio Corini in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pisa Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa della sfida che vedrà il Palermo affrontare il Pisa nella prossima giornata di Serie B. Di seguito le sue parole. SFIDA CON LA TERNANA – «Mi trovo d’accordo con Lanna sulla valutazione della gara con la Ternana. Nel primo tempo, tranne due/tre palle perse in uscita, secondo me abbiamo sviluppato determinate cose. Nella ripresa la squadra ha preso il predominio della metà campo, l’inerzia era a nostro favore. L’avversario era temibile, la squadra ha fatto una partita importante nel complesso. Sui calci d’angolo loro sono stati molto pericolosi. Siamo dispiaciuti per non aver vinto, ora dobbiamo essere bravi a prepararci al meglio per Pisa. La strada è quella giusta e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023), le parole del tecnico Eugenioin conferenza stampa in vista della sfida contro il Pisa Eugenioha parlato in conferenza stampa della sfida che vedrà ilaffrontare il Pisa nella prossima giornata di Serie B. Di seguito le sue parole. SFIDA CON LA TERNANA – «Mi trovo d’accordo con Lanna sulla valutazione della gara con la Ternana. Nel primo tempo, tranne due/tre palle perse in uscita, secondo me abbiamo sviluppato determinate cose. Nella ripresa la squadra ha preso il predominio della metà campo, l’inerzia era a nostro favore. L’avversario era temibile, la squadra ha fatto una partita importante nel complesso. Sui calci d’angolo loro sono stati molto pericolosi. Siamo dispiaciuti per non aver vinto, ora dobbiamo essere bravi a prepararci al meglio per Pisa. La strada è quella giusta e ...

