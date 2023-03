Özgür Ünlühisarcikli a Formiche net | “Ecco l’effetto delle elezioni turche sul conflitto e sulla Nato” Il video

Leggi su formiche

(Di giovedì 2 marzo 2023).net: “sul” Il direttore di.net, Giorgio Rutelli, ha parlato con il direttore dell’ufficio di Ankara del German Marshall Fund di come Erdogan riesca a camminare sul filo sottile tra sostegno (anche militare) a Kyiv e amicizia (commerciale e politica) con Mosca. A maggio si vota in Turchia, e questo avrà conseguenze su molti fronti, a partire dall’adesione della Svezia allaspiega perché il processo è ancora fermo e cosa servirà per sbloccarlo.