Ostia, Aron cerca casa: morto il clochard che aveva rifiutato il ricovero per non abbandonarlo (Di giovedì 2 marzo 2023) aveva rifiutato più volte le cure in ospedale Ionel, un clochard molto conosciuto a Ostia. E lo aveva rifiutato perché non voleva lasciare solo il suo compagno, il suo amico fedele Aron, un bellissimo cane di razza Alaskan Malamute di quattro anni, che altrimenti sarebbe finito nel canile della Muratella. Lui da Aron non voleva separarsi: erano sempre insieme. E quando si pensa a Ionel, inevitabilmente, il ricordo va anche a quel suo amico a quattrozampe perché era davvero difficile immaginarli soli. Ora, però, Aron è rimasto solo perché il suo padrone, poche settimane fa, è morto: non ce l'ha fatta. Come adottare Aron, il cane di Ionel (clochard di Ostia)

