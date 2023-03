Ospedali, il «Papa Giovanni» si conferma tra i primi 250 al mondo (Di giovedì 2 marzo 2023) Salute. Per il quarto anno consecutivo nella classifica dei World’s Best Hospitals 2023, il ranking a cura dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con Statista. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 2 marzo 2023) Salute. Per il quarto anno consecutivo nella classifica dei World’s Best Hospitals 2023, il ranking a cura dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con Statista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giancar97667334 : RT @ArmoniosiAccent: Stessa sorte è accaduta a mio papà di soli 63 anni. L'ultima volta che l'ho visto scherzava mentre saliva in ambulanza… - FranzFranzudet : RT @ArmoniosiAccent: Stessa sorte è accaduta a mio papà di soli 63 anni. L'ultima volta che l'ho visto scherzava mentre saliva in ambulanza… - _fiorucci : RT @ArmoniosiAccent: Stessa sorte è accaduta a mio papà di soli 63 anni. L'ultima volta che l'ho visto scherzava mentre saliva in ambulanza… - NicolettaCocca : RT @ArmoniosiAccent: Stessa sorte è accaduta a mio papà di soli 63 anni. L'ultima volta che l'ho visto scherzava mentre saliva in ambulanza… - ElioLannutti : RT @ArmoniosiAccent: Stessa sorte è accaduta a mio papà di soli 63 anni. L'ultima volta che l'ho visto scherzava mentre saliva in ambulanza… -