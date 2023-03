Osimhen: “Vogliamo tutto, sacrifichiamo tutto per scudetto e Champions” (Di giovedì 2 marzo 2023) Victor Osimhen parla di scudetto e Champions League con il Napoli, il nigeriano vuole vincere tutto in magli azzurra. In una intervista al Corriere della Sera, Osimhen fa capire di avere le idee ben chiare quando si parla di scudetto e Champions League col Napoli: “Siamo a marzo e c’è ancora tempo davanti. Ma, sì, voglio tutto, Vogliamo tutto. Stiamo dando la nostra vita per raggiungere questo successo. Lo meritiamo, stiamo sacrificando ogni cosa per raggiungerlo. Ci siamo quasi, ma guai a distrarci proprio adesso. La nostra mentalità è sempre la stessa, in Italia e in Europa: imporci e vincere“. Ma Osimhen sottolinea anche qual è il segreto del ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 marzo 2023) Victorparla diLeague con il Napoli, il nigeriano vuole vincerein magli azzurra. In una intervista al Corriere della Sera,fa capire di avere le idee ben chiare quando si parla diLeague col Napoli: “Siamo a marzo e c’è ancora tempo davanti. Ma, sì, voglio. Stiamo dando la nostra vita per raggiungere questo successo. Lo meritiamo, stiamo sacrificando ogni cosa per raggiungerlo. Ci siamo quasi, ma guai a distrarci proprio adesso. La nostra mentalità è sempre la stessa, in Italia e in Europa: imporci e vincere“. Masottolinea anche qual è il segreto del ...

