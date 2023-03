Osimhen | “Vogliamo scudetto e Champions League Sul futuro…”

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti vola ed è trascinato da Victor: l’attaccante nigeriano sta vivendo una stagione incredibile dal punto di vista realizzativo e della leadership. Capocannoniere in Serie A – 19 reti e 4 assist in 20 partite – l’ex Lille ha ormai avuto la definitiva consacrazione grazie anche all’allenatore toscano, che gli ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeBombeDiVlad : ?????? #Napoli, le dichiarazioni di #Osimhen al @Corriere, che alimentano i sogni della piazza partenopea 'Vogliamo v… - infoitsport : Napoli, Osimhen: 'Scudetto e Champions League? Vogliamo tutto' - infoitsport : Napoli, Osimhen: 'Scudetto e Champions, vogliamo vincere tutto' - infoitsport : Osimhen non si pone limiti: 'Vogliamo scudetto e Champions' - IavaroneToni : Osimhen: “Vogliamo tutto perché lo meritiamo; Premier? Ora c’è solo Napoli” -

Ma, sì, voglio tutto,tutto. Stiamo dando la nostra vita per raggiungere questo successo . ... 'Spalletti Fuori dal campo un papà'indica nella solidarietà il segreto di questo Napoli (...Cautela e ambizione. In sintesi, Victor: ' Siamo a marzo e c'è ancora tempo davanti. Ma, sì, voglio tutto,tutto' , le parole dell'attuale capocannoniere della Serie A e del Napoli in un'intervista al Corriere della Sera. E ...'Siamo a marzo e c'è ancora tempo davanti. Ma, sì, voglio tutto,tutto. Stiamo dando la nostra vita per raggiungere questo successo. Lo meritiamo, stiamo ... Victornon si nasconde: ...

Osimhen: "Vogliamo scudetto e Champions. Sul futuro..." • TAG24 Tag24

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Ecco le sue parole.L'attaccante nigeriano promette una sorpresa in caso di tricolore e allontana la Premier League: In questo momento, non mi sfiora neanche ...