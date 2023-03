Osimhen: “Retroscena scudetto, ne parlavo con Anguissa e Spalletti e ci siamo covinti” (Di giovedì 2 marzo 2023) Victor Osimhen parla dello scudetto al Napoli, il giocatore durante una intervista a Corriere della Sera svela un Retroscena. Il Napoli di Spalletti è affamato ed ha voglia sempre di vincere, su qualsiasi campo. Una voglia matta che è cresciuta e maturata con il tempo. Osimhen al Corriere della Sera racconta della nascita della figlia, di come gli abbia cambiato la vita. Ma parla anche dei tanti infortuni avuti, eppure il nigeriano si sente forte: “Certo la testa è dura! Se non l’avessi avuta così e non fossi stato convinto avrei smesso. Qualcuno in passato diceva che non avrei mai fatto fortuna nel calcio. E, invece, eccomi qui a dimostrare con i fatti che si può. Se si vuole si può. Nessuno ha mai scelto per me, anche a Napoli sono venuto perché io ho decisocosì“. Osimhen: lo ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 marzo 2023) Victorparla delloal Napoli, il giocatore durante una intervista a Corriere della Sera svela un. Il Napoli diè affamato ed ha voglia sempre di vincere, su qualsiasi campo. Una voglia matta che è cresciuta e maturata con il tempo.al Corriere della Sera racconta della nascita della figlia, di come gli abbia cambiato la vita. Ma parla anche dei tanti infortuni avuti, eppure il nigeriano si sente forte: “Certo la testa è dura! Se non l’avessi avuta così e non fossi stato convinto avrei smesso. Qualcuno in passato diceva che non avrei mai fatto fortuna nel calcio. E, invece, eccomi qui a dimostrare con i fatti che si può. Se si vuole si può. Nessuno ha mai scelto per me, anche a Napoli sono venuto perché io ho decisocosì“.: lo ...

