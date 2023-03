Osimhen nel mirino del Chelsea | la proposta del club inglese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 8 - Victor Osimhen è diventato il secondo giocatore più giovane (24 anni, 58 giorni) nell’era dei tre punti a vitto… - DiegoDeLucaTwit : Il #Napoli è già stato venduto agli americani o agli sceicchi, questa squadra può vincere la Champions, Osimhen e K… - AndreaF21413707 : @Mucio80 @Nam_Azzurro @GalvaniRenan Nam è ancora nel 77. Spenditi il 50ino per osimhen daiii - cn1926it : Dalla Spagna – #Osimhen nel mirino del #RealMadrid: può arrivare a una condizione - PaPaganini : @GandiniG @Nicola11145604 Si anche nell’OM come Osimhen nel Lilla. Basta essere attuali. -

Con 13 gol in campionato, dietro solo ad(19), l'attaccante argentino è tornato dal ... E proprio grazie alle sue ottime prestazioni, Edin Dzeko è una pedina fondamentalegioco di Inzaghi. ...Così Victorha parlatocorso di una lunga intervista al Corriere della Sera del momento del Napoli. Spalletti 'Il mister rappresenta il cervello della squadra. Se un giorno dovessi fare l'...Scudetto e Champions, si può fare. Parola di Victor, capocannoniere del campionato, in gol da otto giornate di fila. 'Siamo a marzo e c'è ancora ...diceva che non avrei mai fatto fortuna...

Napoli, Osimhen: "Scudetto e Champions, vogliamo vincere tutto" Sky Sport

FOCUS – Nell’edizione odierna de ‘Il Corriere della Sera’ è intervenuto il giocatore del Napoli, Victor Osimhen. Qual è stato il momento in cui vi siete detti: lo scudetto è possibile «Prima ancora c ...Il bomber nigeriano al Corriere della Sera: “Con Kvaratskhelia c’è stata empatia sin dal primo momento. Lui è fortissimo, ma anche un ragazzo d’oro. E questo per me conta” ...