Osimhen-mania a Napoli | dopo la torta anche l' uovo di Pasqua con la testa del giocatore FOTO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EresMar_ : Senza polemica. La Osimhen mania più che un elogio al calciatore (e se lo merita) mi sembra la naturale conseguenza… - crispadafora : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli #Calcio E' sempre più Osimhen mania a Napoli: ecco la 'bombetta' dedicata all'attaccante | FOTO https://… - Gianskrt : @OMGHC10 Ma infatti hahahaha questa è più una mania di crearsi un re. Osimhen sta contribuendo tanto ma non c'è bis… -

. Non si potrebbe descrivere diversamente la frenesia che sta coinvolgendo, a Napol i, artigiani e pasticcieri innamorati dei protagonisti della fuga scudetto con in testa il bomber ...... 2023 torta1. NAPOLI, CONSEGNATA LA TORTA A: ...In città è scoppiata una vera e propria. Proseguono, infatti, gli omaggi per il centravanti del Napoli. Ecco che allora, dopo la ' torta', è nata anche la 'zeppola'. A dedicare il dolce all'attaccante ...

Ancora Osimhen mania: gli dedicano uovo di Pasqua a Sant'Anastasia La Repubblica

Com'e' successo per la torta Osimhen, non appena sono state pubblicare le prime foto sui social molti hanno contattato il laboratorio per ordinare il particolare uovo di Pasqua. "Negli anni del Napoli ...Esplode la "Napolimania" anche fuori regione: prodotto il bracciale in pietre dure naturali - La Torre 1905 - Territorio ...