Osimhen cuore di papà: “Hailey True mi ha cambiato la vita” (Di giovedì 2 marzo 2023) Victor Osimhen durante l’intervista al Corriere della Sera parla anche della nascita della figlia Hailey True, nata a Napoli. Victor Osimhen è cresciuto moltissimo, tecnicamente e mentalmente. Un passo avanti è stato fatto anche con la nascita della figlia, per la quale nutre un amore profondo come qualsiasi papà: “Lei è bellissima, la guardo e mi commuovo. L’accarezzo e mi vengono i brividi“. A vederlo sul terreno di gioco, forse nessuno penserebbe a tutta questa dolcezza. Ma ovviamente fuori dal campo, Osimhen resta un uomo ed un padre che ama Hailey True nata a Napoli sette mesi fa “E mi ha cambiato la vita“. Proprio a lei vuole dedicare successi e vittorie in maglia azzurra: “Lei è la mia bimba, un’emozione unica. ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 marzo 2023) Victordurante l’intervista al Corriere della Sera parla anche della nascita della figlia, nata a Napoli. Victorè cresciuto moltissimo, tecnicamente e mentalmente. Un passo avanti è stato fatto anche con la nascita della figlia, per la quale nutre un amore profondo come qualsiasi: “Lei è bellissima, la guardo e mi commuovo. L’accarezzo e mi vengono i brividi“. A vederlo sul terreno di gioco, forse nessuno penserebbe a tutta questa dolcezza. Ma ovviamente fuori dal campo,resta un uomo ed un padre che amanata a Napoli sette mesi fa “E mi hala“. Proprio a lei vuole dedicare successi e vittorie in maglia azzurra: “Lei è la mia bimba, un’emozione unica. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gegedigennaro : RT @inFranchezza: Ho il cuore a pezzi ?? Torta #Osimhen: un eroe, cioè @salv_amoroso si offre per spedirmela, va nella pasticceria Fresco Fo… - salv_amoroso : RT @inFranchezza: Ho il cuore a pezzi ?? Torta #Osimhen: un eroe, cioè @salv_amoroso si offre per spedirmela, va nella pasticceria Fresco Fo… - inFranchezza : Ho il cuore a pezzi ?? Torta #Osimhen: un eroe, cioè @salv_amoroso si offre per spedirmela, va nella pasticceria Fre… - fanelliforzanap : @WalterW1897 @thetrueshade Il mio cuore cavalca come Osimhen - Steve_the_one_ : RT @Ledbowski: @DiegoDeLucaTwit Maradona era forte anche senza coca il Napoli avrebbe vinto anche se lo avessero squalificato per doping Os… -