Osimhen: «Ci siamo convinti di essere i più forti, stiamo dando la vita per scudetto e Champions» (Di giovedì 2 marzo 2023) Monica Scozzafava intervista l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, per il Corriere della Sera. Sette mesi fa gli è nata una bimba, Hailey True. Osimhen ne parla: «è bellissima, la guardo e mi commuovo. L’accarezzo e mi vengono i brividi. Mi ha cambiato la vita». A Osimhen viene chiesto se dedicherà lo scudetto del Napoli alla figlia: «Lei è la mia bimba, un’emozione unica. È la luce della mia vita, la piccola donna alla quale insegnare il valore dell’amore, il rispetto per gli altri, ricchi o poveri che siano, bianchi o neri. Hailey gioirà con me e con tutti i tifosi, lei come noi merita di vedere il Napoli tagliare il traguardo». Nello spogliatoio pensate alla possibilità di vincere scudetto e Champions? «siamo a marzo e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 marzo 2023) Monica Scozzafava intervista l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor, per il Corriere della Sera. Sette mesi fa gli è nata una bimba, Hailey True.ne parla: «è bellissima, la guardo e mi commuovo. L’accarezzo e mi vengono i brividi. Mi ha cambiato la». Aviene chiesto se dedicherà lodel Napoli alla figlia: «Lei è la mia bimba, un’emozione unica. È la luce della mia, la piccola donna alla quale insegnare il valore dell’amore, il rispetto per gli altri, ricchi o poveri che siano, bianchi o neri. Hailey gioirà con me e con tutti i tifosi, lei come noi merita di vedere il Napoli tagliare il traguardo». Nello spogliatoio pensate alla possibilità di vincere? «a marzo e ...

