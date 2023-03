Osimhen | “Champions e Scudetto? Sì | voglio tutto! Premier? Chissà un giorno”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : Il #Napoli è già stato venduto agli americani o agli sceicchi, questa squadra può vincere la Champions, Osimhen e K… - gnavarino : RT @Spazio_Napoli: Victor #Osimhen ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de #IlCorriereDellaSera ??? Dal sogno #Scudetto e #Champ… - Spazio_Napoli : Victor #Osimhen ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de #IlCorriereDellaSera ??? Dal sogno #Scudetto e… - SportdelSud : ???? #VictorOsimhen ha parlato della stagione che sta disputando con il #Napoli nel corso di una lunga intervista. - infoitsport : Osimhen: «Vogliamo scudetto e Champions. La Premier? Credo sia un’ambizione di tutti i giocatori» -

IntervistaLo stessoha parlato ai microfoni del Corriere della Sera , svelando i suoi obiettivi per i prossimi mesi: Ma ha parlato anche qui di patto scudetto e di Kvaratskhelia . ...Victorha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera , analizzando la stagione del Napoli tra Scudetto eLeague . Patto scudetto Napoli, retroscenaDiversi gli spunti di, che parla anche di come è nata questa stagione da record per il Napoli : CalcioNapoli24.it è stato ...Nello spogliatoio pensate alla possibilità di vincere scudetto e"Siamo a marzo e c'è ... Il vostro segreto: " Ci curiamo l'uno dell'altro, in ogni momento . Ciascuno dà la carica ...

Osimhen: "Scudetto e Champions, voglio tutto! Vi svelo il nostro segreto. Premier Forse un giorno. Su... Tutto Napoli

Intervista al Corriere della Sera per Victor Osimhen, centravanti del Napoli. Nessun pelo sulla lingua e, contrariamente a quanto si è abituati a sentire tra le fila partenopee, anche poca scaramanzia ...L’intermediario che ha curato il trasferimento di Victor osimhen dal Lille al Napoli, l’agente Andrea D’Amico, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Quando curai il trasferimento dal Lill ...