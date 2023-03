Oroscopo Branko Giovedì 2 Marzo 2023 | Pesci fantasioso

Leggi su zon

(Di giovedì 2 marzo 2023) L’diper oggi,Ariete Riposo mentale e fisico per voi oggi. Arriverà qualcosa di diverso per voi. Se non avete ancora l’amore, questo vi troverà. Toro Finiranno i problemi di tipo burocratico e problemi. Bene nei viaggi che risultano ottimi per lavoro e personalmente. Gemelli Non fate troppe storie in questi giorni. Arriveranno delle possibilità che verranno da fuori. Non mangiate troppo stasera. Cancro Potreste avere un aiuto da parte delle persone autorevoli. Circostanze di fortuna vi aiuteranno a fare incontri ottimi per la vostra professione. Trovate in voi stessi la tranquillità di andare avanti. Leone Anche per voi un sospiro di sollievo per quanto riguarda il vostro stato di salute. Non parlate molto con il coniuge o con i collaboratori. C’è qualcosa ...