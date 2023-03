Oro: prezzo spot in calo a 1.833 dollari l'oncia (Di giovedì 2 marzo 2023) Quotazioni in calo per l'oro. Il prezzo spot del metallo con consegna immediata arretra dello 0,22% portandosi a 1.832,8 dollari l'oncia. . 2 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Quotazioni inper l'oro. Ildel metallo con consegna immediata arretra dello 0,22% portandosi a 1.832,8l'. . 2 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Oro: prezzo spot in calo a 1.833 dollari l'oncia: Quotazioni arretrano dello 0,22% - Tipsweek : TICINO – Collina d’Oro tra cultura e relax a prezzo scontato Prima di rientrare a casa c’è ancora tempo per rilassa… - aureaoperatore1 : Il prezzo dell'oro oscilla attorno al minimo intraday di 1.831$ durante il primo giorno di perdita su quattro in vi… - IsiCuc : RT @18Karati: #PRESTIGE GOLD ricerca sempre nuove combinazioni e nuove idee per creare #gioielli che uniscono il pregio di un prezzo conten… - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 4,99 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta -