Ormai nel Centrodestra è scontro su tutto (Di giovedì 2 marzo 2023) L'ultimo fronte aperto nel Centrodestra riguarda il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, indicato dalla Lega. Ma dai balneari al Superbonus, dai carburanti alla guerra, dalle riforme alla giustizia, sono innumerevoli i terreni su cui è implosa la polemica tra i partiti che sostengono il governo. L'ultimo fronte aperto nel Centrodestra riguarda il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, indicato dalla Lega Sui soccorsi mancati a Crotone, il primo partito a smarcarsi da Piantedosi e dallo stesso Matteo Salvini, vicepremier e ministro, da cui dipende la Guardia Costiera, è stato il partito della premier Giorgia Meloni. "Se ci sono state lacune nella catena di comando per un soccorso tempestivo, noi lo dobbiamo sapere, ministro. Non è una richiesta che FdI lascerà alle opposizioni. Noi siamo i primi a chiederlo, perché non si può lasciare una nave ...

