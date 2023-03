"Orion 23", 7mila militari nel cuore dell'Europa: guerra, cosa sta succedendo? (Di giovedì 2 marzo 2023) È iniziata in Francia la più grande esercitazione militare che si è vista in Europa occidentale negli ultimi decenni. Si chiama Orion23 e il Corriere della Sera ha svelato alcuni dettagli: 7mila militari francesi e di altri Paesi alleati, tra cui l'Italia, stanno simulando un'operazione su larga scala come non la si vedeva da circa 20 anni. Sebbene tale esercitazione fosse stata decisa nel 2019 dall'allora capo di stato maggiore Thierry Burkhard, di certo si sta facendo sentire l'influenza della guerra in Ucraina. L'esercitazione non riguarda soltanto zone militari, poligoni di tiro o zone disabitate, ma anche battaglie tra la popolazione civile. “Non abbiamo mai condotto un'esercitazione di questo tipo su una durata così lunga”, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) È iniziata in Francia la più grande esercitazione militare che si è vista inoccidentale negli ultimi decenni. Si chiama23 e il Corrierea Sera ha svelato alcuni dettagli:francesi e di altri Paesi alleati, tra cui l'Italia, stanno simulando un'operazione su larga scala come non la si vedeva da circa 20 anni. Sebbene tale esercitazione fosse stata decisa nel 2019 dall'allora capo di stato maggiore Thierry Burkhard, di certo si sta facendo sentire l'influenzain Ucraina. L'esercitazione non riguarda soltanto zone, poligoni di tiro o zone disabitate, ma anche battaglie tra la popolazione civile. “Non abbiamo mai condotto un'esercitazione di questo tipo su una durata così lunga”, ha ...

