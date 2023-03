Oriana Marzoli | domanda intima a Martina Nasoni su Daniele Dal Moro | Edoardo Donnamaria imbarazzato dalla situazione

(Di giovedì 2 marzo 2023) Al Grande Fratello Vip ,è confusa riguardo ai sentimenti diDalnei suoi confronti. Per questo motivo ha chiesto aiuto alla sua rivale nella Casa,, ex ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Daniele Dal Moro ha confessato : “Ecco perché mi sono innamorato di bebe”, riferendosi a Oriana Marzoli. L’ex tron… - damianoisonfire : @giuly1616 sul sito l'hanno messa così - redazionerumors : [Trending now] Oriana Marzoli Martina Nasoni, le due gieffine hanno avuto un acceso scontro nella notte durante il… - fans_orianama : amore mio leggi il nome di questo fandom? Si chiama oriele non Oriana marzoli o Daniele dal Moro. Essendo un fandom… - rosella45871869 : RT @sonoary: “sembra che vado con uno zaino pieno di rocce salendo l’everest” ~ Oriana Marzoli #oriele -

Al Grande Fratello Vip ,è confusa riguardo ai sentimenti di Daniele Dal Moro nei suoi confronti. Per questo motivo ha chiesto aiuto alla sua rivale nella Casa, Martina Nasoni , ex fidanzata proprio di Daniele. ...In attesa della puntata di stasera del Grande Fratello Vip , stanno emergendo sempre più dubbi tra Daniele Dal Moro e. L'ex tronista ha confessato ai suoi coinquilini cosa pensa del suo strano rapporto con la showgirl venezuelana e sembra aver espresso il desiderio di prendere le distanze da lei. Gf ......Andrea Maestrelli Antonella Fiordelisi Daniele Dal Moro Davide Donadei Edoardo Donnamaria Edoardo Tavassi Giaele De Donà Luca Onestini Micol Incorvaia Milena Miconi Nikita Pelizon...

Edoardo Donnamaria mima la scena del van e tocca il seno di Oriana che scappa: Non fare così con me Fanpage.it

Martina Nasoni a Oriana Marzoli: "Lui vuole vedere come si evolve fuori il vostro rapporto" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli è confusa riguardo ai sentimenti di Daniele Dal Moro nei suoi confronti. Per questo motivo ha chiesto aiuto alla sua rivale nella Casa, Martina ...