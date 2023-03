Oriana chiarisce con Martina e svela perché Daniele non è stato la sua prima “scelta”: “A me spaventava, perché…” – VIDEO (Di giovedì 2 marzo 2023) Oriana Marzoli ieri ha deciso di confrontarsi con Martina Nasoni al Grande Fratello Vip, forse, nella speranza di poter consolidare ancor meglio il suo rapporto con Daniele Dal Moro, strutturato di incredibili alti e bassi (da parte di lui). Oriana chiarisce con Martina e svela perché Daniele non è stato la sua prima “scelta” E... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 2 marzo 2023)Marzoli ieri ha deciso di confrontarsi conNasoni al Grande Fratello Vip, forse, nella speranza di poter consolidare ancor meglio il suo rapporto conDal Moro, strutturato di incredibili alti e bassi (da parte di lui).connon èla sua” E... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Oriana chiarisce con Martina e svela perché Daniele non è stato la sua prima “scelta”: “A me spaventava, perché…” –… - Frances65227105 : Daniele appena è entrata Martina hai letteralmente detto che il suo rapporto con te non era minimamente paragonabil… - chiara_cucc : Comunque Oriana l’ha fatto per insicurezza, ma che lui si incazzi ci sta. Lui praticamente ha chiuso e evita qualsi… - vali_ssima79 : Daniele per non andare contro il suo amico Tavassi dice al cuoco che è stata una cosa buona sta discussione così si… - heyouitsale : comunque in quella casa non so cosa sia successo ma da ieri antonella che parla con giaele ed oriana che a sua volt… -