Organici, come scegliere tra A021 e A050 per Geografia. AIIG: non è una delle tante atipicità (Di giovedì 2 marzo 2023) Ufficio stampa AIIG - In questo periodo i dirigenti scolastici stanno compilando la funzione SIDI relativa alla richiesta dell’organico di diritto. L’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia fa notare che la funzione SIDI, pur permettendo la scelta fra le classi A21 e A50, non avvisa i dirigenti delle limitazioni contenute nel DM 259/2017 e tratta l’assegnazione di Geografia come se fosse una delle tante atipicità, con il risultato di equiparare le sopra citate due classi di concorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 marzo 2023) Ufficio stampa- In questo periodo i dirigenti scolastici stanno compilando la funzione SIDI relativa alla richiesta dell’organico di diritto. L’Associazione Italiana Insegnanti difa notare che la funzione SIDI, pur permettendo la scelta fra le classi A21 e A50, non avvisa i dirigentilimitazioni contenute nel DM 259/2017 e tratta l’assegnazione dise fosse una, con il risultato di equiparare le sopra citate due classi di concorso. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Organici, come scegliere tra A021 e A050 per Geografia. AIIG: non è una delle tante atipicità - Spicci3 : @Azzurraurra Ripeto ancora una volta È fondamentale sciogliere,in qualunque modo,qualsiasi formazione che si rifà a… - Chimicamo : Liquidi ionici - tom_freni : RT @ToroGoal: ?? Le parole di #Juric pre #JuveToro: “@juventusfc e @TorinoFC_1906 sono realtà diverse come organici. Qualche volta però vinc… - torovattene : RT @ToroGoal: ?? Le parole di #Juric pre #JuveToro: “@juventusfc e @TorinoFC_1906 sono realtà diverse come organici. Qualche volta però vinc… -