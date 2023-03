“Ora sappiamo tutto”. UeD, spunta una lettera per Federico Nicotera: Carola in lacrime (Di giovedì 2 marzo 2023) Uomini e Donne, novità su Carola e Federico Nicotera: a rivelarle sono le anticipazioni che arrivano sul programma di Maria De Filippi che dal 6 marzo tornerà in onda. Uno stop deciso da Mediaset dopo la morte di Maurizio Costanzo, una perdita che ha sconvolto Maria De Filippi come, a più riprese, hanno spiegato Gianni Sperti e Tina Cipollari gli opinionisti di punta del programma. Nel dettaglio Tina aveva confessato ai giornalisti: “In questo momento è veramente disperata. Disperata perché ha perso un grande compagno, un grande uomo, una grande persona. Purtroppo siamo tutti davvero disperati”. E Gianni, che dopo le parole di dolore aveva detto: “The show must go on… Come avrebbe voluto Maurizio”. Un invito a rialzarsi come, qualche ora prima, aveva fatto Fiorella Mannoia: volto storico del programma. “È stato scritto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Uomini e Donne, novità su: a rivelarle sono le anticipazioni che arrivano sul programma di Maria De Filippi che dal 6 marzo tornerà in onda. Uno stop deciso da Mediaset dopo la morte di Maurizio Costanzo, una perdita che ha sconvolto Maria De Filippi come, a più riprese, hanno spiegato Gianni Sperti e Tina Cipollari gli opinionisti di punta del programma. Nel dettaglio Tina aveva confessato ai giornalisti: “In questo momento è veramente disperata. Disperata perché ha perso un grande compagno, un grande uomo, una grande persona. Purtroppo siamo tutti davvero disperati”. E Gianni, che dopo le parole di dolore aveva detto: “The show must go on… Come avrebbe voluto Maurizio”. Un invito a rialzarsi come, qualche ora prima, aveva fatto Fiorella Mannoia: volto storico del programma. “È stato scritto ...

