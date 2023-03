Open Dialogues for Future. Programma venerdì 3 marzo (Di giovedì 2 marzo 2023) Innovazione d’impresa e giovani, i temi della seconda giornata di Open Dialogues Domani, venerdì 3 marzo, l’ultima giornata del forum. In apertura Fedriga e in chiusura Ciriani A Open Dialogues for Future, in Camera di Commercio a Udine, la seconda giornata, quella conclusiva, di venerdì 3 apre alle 9.30 con il saluto del presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga. Il primo panel discute di innovazione nell’economia e nel lavoro e di come adattare il business ai cambiamenti così rapidi e radicali che le nuove tecnologie stanno portando alla società. Con Rampini approfondiscono il tema David Gram (Co-Fondatore di Diplomatic Rebels; già Direttore per l’Innovazione, LEGO), Carl Benedikt Frey (Oxford Martin Citi Fellow e Direttore del ... Leggi su udine20 (Di giovedì 2 marzo 2023) Innovazione d’impresa e giovani, i temi della seconda giornata diDomani,, l’ultima giornata del forum. In apertura Fedriga e in chiusura Ciriani Afor, in Camera di Commercio a Udine, la seconda giornata, quella conclusiva, di3 apre alle 9.30 con il saluto del presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga. Il primo panel discute di innovazione nell’economia e nel lavoro e di come adattare il business ai cambiamenti così rapidi e radicali che le nuove tecnologie stanno portando alla società. Con Rampini approfondiscono il tema David Gram (Co-Fondatore di Diplomatic Rebels; già Direttore per l’Innovazione, LEGO), Carl Benedikt Frey (Oxford Martin Citi Fellow e Direttore del ...

