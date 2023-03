Omicidio in pieno giorno: uomo ucciso mentre è fermo in auto (Di giovedì 2 marzo 2023) Omicidio alla luce del giorno nella zona orientale di Napoli. Poco dopo le 16.30 di oggi, giovedì 2 marzo, alcune persone hanno ucciso con diversi colpi di arma da fuoco un uomo di 59 anni, Pasquale Manna. Il delitto è avvenuto in via Ravioncello... Leggi su europa.today (Di giovedì 2 marzo 2023)alla luce delnella zona orientale di Napoli. Poco dopo le 16.30 di oggi, giovedì 2 marzo, alcune persone hannocon diversi colpi di arma da fuoco undi 59 anni, Pasquale Manna. Il delitto è avvenuto in via Ravioncello...

