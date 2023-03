"Omicidio colposo plurimo". Chi sono gli oltre venti indagati per la pandemia a Bergamo (Di giovedì 2 marzo 2023) Epidemia colposa». sono una ventina gli indagati per il «giallo» sulla mancata zona rossa nella prima provincia più colpita dal Covid, Bergamo, e sul mancato aggiornamento del piano pandemico. Tutti i vertici politico-sanitari, sia a livello nazionale che regionale, figurano ora indagati 3 anni dopo dalla Procura di Bergamo: l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex ministro della Salute, Roberto Speranza, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'ex assessore al Welfare, Giulio Gallera. Nell'atto che chiude le indagini figurano anche il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, il coordinatore del primo Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, l'allora capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, il presidente del Consiglio superiore di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 marzo 2023) Epidemia colposa».unana gliper il «giallo» sulla mancata zona rossa nella prima provincia più colpita dal Covid,, e sul mancato aggiornamento del piano pandemico. Tutti i vertici politico-sanitari, sia a livello nazionale che regionale, figurano ora3 anni dopo dalla Procura di: l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex ministro della Salute, Roberto Speranza, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'ex assessore al Welfare, Giulio Gallera. Nell'atto che chiude le indagini figurano anche il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, il coordinatore del primo Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, l'allora capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, il presidente del Consiglio superiore di ...

