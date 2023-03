Omicidio a Ponticelli | la vittima è stata uccisa in auto

(Di giovedì 2 marzo 2023) A Napoli Est si continua a sparare. Ladell’avvenuto a Volla aveva 58 anni ed era a bordo della suauna Twingo bianca. Gravemente ferito ha tentato la fuga verso Ponticelli, dove è deceduto in via Ravioncello. Laè Pasquale Manna, originario di Casalnuovo. Indagano i carabinieri.

alla luce del giorno nella zona orientale del capoluogo ... nel quartiere di, all'altezza del civico 120. La ... La vittima si trovavabordo di una Twingo bianca ferma in strada, al ...( Napoli ) in via Ravioncello: ucciso in un agguatoL'avvienetre settimane di distanza da quello di Federico Vanacore, 33enne, uccisocolpi di pistola, lo scorso 6 febbraio, sempre. Anche Vanacore si trovava all'interno ...