Omicidio a Ponticelli, 58enne di Casalnuovo ucciso mentre era in auto (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn Omicidio è stato compiuto poco fa a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. La vittima è un uomo, di cui non si conosce ancora l'identità, che si trovava a bordo della sua auto, una Twingo bianca, ferma in strada. Indagano i carabinieri. IN AGGIORNAMENTO L'agguato è avvenuto in via Ravioncello, all'altezza del civico 120. La vittima è Pasquale Manna, 58 anni, di Casalnuovo di Napoli, già noto alle forze dell'ordine. Cadavere in mare, la procura indaga per Omicidio volontario L'articolo proviene da Anteprima24.it.

