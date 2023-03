Omicidio a Napoli, uomo ucciso mentre era in auto (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn Omicidio è stato compiuto poco fa a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. La vittima è un uomo, di cui non si conosce ancora l’identità, che si trovava a bordo della sua auto, ferma in strada. Indagano i carabinieri. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè stato compiuto poco fa a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di. La vittima è un, di cui non si conosce ancora l’identità, che si trovava a bordo della sua, ferma in strada. Indagano i carabinieri. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Omicidio a #Ponticelli, periferia orientale di #Napoli. Uomo ucciso nella sua auto. I sicari lo hanno freddato in via R… - PasqualeMarro : #Omicidio a Ponticelli, Napoli est. Uomo ucciso a colpi di pistola - TgrRaiCampania : Omicidio a #Ponticelli, periferia orientale di #Napoli. Uomo ucciso nella sua auto. I sicari lo hanno freddato in v… - rep_napoli : Omicidio a Ponticelli [aggiornamento delle 16:53] - occhio_notizie : ??ULTIM'ORA - Uomo ucciso mentre era a bordo della sua auto Tragedia in #Campania >> -