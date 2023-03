Oltre 20 giorni sotto le macerie, cane salvato in Turchia (Di giovedì 2 marzo 2023) Un miracolo dopo il sisma che ha colpito la Siria e la Turchia: 23 giorni dopo il terremoto ad Antakya, nel distretto di Hatay in Turchia, un cane husky di nome "Aleks" e' stato estratto vivo dalle ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Un miracolo dopo il sisma che ha colpito la Siria e la: 23dopo il terremoto ad Antakya, nel distretto di Hatay in, unhusky di nome "Aleks" e' stato estratto vivo dalle ...

