Oliviero Toscani out of control: viva le canne e Elly Schlein. I radical chic meglio dei fascisti di mer..a (Di giovedì 2 marzo 2023) Oliviero Toscani è davvero out of control, fuori controllo, e forse proprio per questo lo utilizzano come il joker che dice follie, che esagera, che rovescia il tavolo della logica e del buon gusto. E lui alla Zanzara, su Radio24, non delude le aspettative. I suoi commenti su Elly Schlein non si limitano infatti all'applauso per la nuova segretaria del Pd ma mettono nel mirino la "nemica" Giorgia Meloni. E le idee di quelli che chiama "fascisti di merda". "Finalmente una persona intelligente – dice Toscani di Elly Schlein – lei donna del futuro, anche esteticamente. Meloni donna del passato". E ancora: "La Schlein è una mia amica, la conosco da tanti anni e l'ho sostenuta. Vuole la liberalizzazione ...

