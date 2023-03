Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò: “San Siro sarà un punto fermo!” (Di giovedì 2 marzo 2023) Un punto di riferimento. Come è noto, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si apriranno ufficialmente nello stadio di San Siro, come stabilito dal progetto iniziale presentato al CIO. Una decisione del novembre 2021 in cui, al termine di un vertice con i rappresentanti di Inter e Milan sul futuro dell’impianto, le parti furono d’accordo sul da farsi. Una situazione però in evoluzione, tenendo conto che nell’ultimo periodo è emersa la presa di posizione dei club calcistici meneghini di puntare sulla costruzione di due nuovi impianti. Questi nuovi progetti potrebbe andare a condizionare il futuro del “Meazza”, in qualità di Casa dei Giochi Invernali? A detta del presidente del Coni, Giovanni Malagò, non c’è alcun cambiamento: “Leggo le notizie, ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) Undi riferimento. Come è noto, leInvernali disi apriranno ufficialmente nello stadio di San, come stabilito dal progetto iniziale presentato al CIO. Una decisione del novembre 2021 in cui, al termine di un vertice con i rappresentanti di Inter e Milan sul futuro dell’impianto, le parti furono d’accordo sul da farsi. Una situazione però in evoluzione, tenendo conto che nell’ultimo periodo è emersa la presa di posizione dei club calcistici meneghini di puntare sulla costruzione di due nuovi impianti. Questi nuovi progetti potrebbe andare a condizionare il futuro del “Meazza”, in qualità di Casa dei Giochi Invernali? A detta del presidente del Coni,, non c’è alcun cambiamento: “Leggo le notizie, ...

